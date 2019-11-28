Китай пригрозит США жесткими санкциями из-за Гонконга

Китай предупредил США о введении жестких контрмер в ответ на поддержку антиправительственных демонстрантов в Гонконге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Китая, если США продолжат поддерживать демонстрантов в Гонконге Пекин будет вынужден ввести санкции.

Кроме этого, вице-министр иностранных дел Китая Ле Юйчэн вызвал в четверг посла США Терри Бранстада и потребовал, чтобы Вашингтон немедленно прекратил вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратил наносить дополнительный ущерб двусторонним отношениям.

Правительство Гонконга, которое поддерживается Пекином, заявило, что принятая в США резолюция дало демонстрантам неверный сигнал и явно вмешалось во внутренние дела города.

Отмечается, что в среду президент США Дональд Трамп подписал принятую накануне американским Конгрессом резолюции о поддержке протестующих Гонконга.

Напомним, в Гонконге уже пять месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации против вмешательства Китая в дела в бывшей британской колонии, которая получила автономный статус после возврата к китайскому правлению в 1997 году. В частности, 18 ноября, полиция Гонконга окружила сотни протестующих внутри Политехнического университета и пригрозила применить боевые патроны.