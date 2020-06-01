Китай пригрозил США "жесткими контрмерами" на давление из-за Гонконга

Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пригрозил Вашингтону "жесткими контрмерами" в случае отмены специального режима для Гонконга и санкций против китайских ученых и компаний. Пекин решительно выступает против подобных шагов Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Лицзяня, объявленные американским президентом Дональдом Трампом меры серьезно вмешиваются во внутренние дела Китая, ухудшают отношения между США и Китаем, а также наносят ущерб обеим сторонам.

"Любые заявления или действия США, которые наносят вред интересам Китая, встретятся с жесткой контратакой Китая", - подчеркнул он.

Кроме того, источники издания рассказали, что Пекин уже обратился к своим государственным компаниям с просьбой прекратить закупку сои и свинины в США после того, как Вашингтон заявил о санкциях. А в случае введения новых мер Вашингтоном, Китай планирует прекратить покупать сельскохозяйственные товары.

Напомним, Трамп анонсировал санкции против Китая после того, как китайский парламент принял закон о национальной безопасности Гонконга. Документ позволяет запретить в регионе антиправительственные протесты и создать там китайские спецслужбы. В США считают, что этот закон лишил Гонконг высокой степени автономии от Китая.

Позже Трамп объявил о введении запрета на въезд в США китайским ученым и аспирантам, которых Пекин якобы может использовать для кражи американских технологий.