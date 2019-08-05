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Китай прекращает импорт сельхозпродукции из США

Новости » Политика    05.08.2019 - 23:16
Китай прекращает импорт сельхозпродукции из США
Фото: Китай и США (коллаж РБК-Украина)

Ранее президент США заявил о введение с 1 сентября новых пошлин на китайские товары

Китайские компании прекратят закупать сельскохозяйственную продукцию Соединенных Штатов в ответ на введение Вашингтоном пошлин на китайский экспорт. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Соединенные Штаты, как ранее сообщил президент страны Дональд Трамп, намерены ввести 1 сентября новую 10-процентную пошлину на товары и продукты стоимостью 300 млрд долларов, которые Китай экспортирует в США.

"Это не включает товары стоимостью 250 млрд долларов, на которые уже наложены 25-процентные пошлины", - заявил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что недавно Пекин согласился закупать американскую сельскохозяйственную продукцию "в значительных количествах", но "так этого и не сделал".

Китайское министерство торговли назвало введение новых пошлин "серьезным нарушением" со стороны США..

Напомним, 31 июля в Шанхае завершился очередной раунд торговых переговоров между США и КНР, в результате которых было принято решение встретиться в сентябре в США.

Белый дом назвал прошедшие переговоры конструктивными, отметив, что среди тем, которые обсуждались на переговорах, были "принудительная передача технологий, права интеллектуальной собственности, услуги, нетарифные барьеры и сельское хозяйство".

 

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