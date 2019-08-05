Китай припиняє імпорт сільгосппродукції з США

Фото: Китай і США (колаж РБК-Україна)

Раніше президент США заявив про запровадження з 1 вересня нових мит на китайські товари

Китайські компанії припинять закуповувати сільськогосподарську продукцію Сполучених Штатів у відповідь на запровадження Вашингтоном мит на китайський експорт. Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Сполучені Штати, як раніше повідомив президент країни Дональд Трамп, мають намір запровадити 1 вересня нове 10-відсоткове мито на товари і продукти вартістю 300 млрд доларів, які Китай експортує в США.

"Це не включає товари вартістю 250 млрд доларів, на які вже накладено 25-процентні мита", - заявив Трамп.

Президент США також наголосив, що нещодавно Пекін погодився купувати американську сільськогосподарську продукцію "у значних кількостях", але так цього і не зробив".

Китайське міністерство торгівлі назвало запровадження нових мит "серйозним порушенням" з боку США..

Нагадаємо, 31 липня в Шанхаї завершився черговий раунд торговельних переговорів між США та КНР, у результаті яких було ухвалене рішення зустрітися у вересні в США.

Білий дім назвав минулі переговори конструктивними, зазначивши, що серед тем, які обговорювалися на переговорах, були "примусове передання технологій, права інтелектуальної власності, послуги, нетарифні бар'єри і сільське господарство".