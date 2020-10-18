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Китай предупредил США о возможных массовых задержаниях американцев

Пекин, Воскресенье 18 октября 2020 05:14
Китай предупредил США о возможных массовых задержаниях американцев
Фото: флаги США и Китая (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Власти Китая предостерегли американских коллег от политики задержания китайских ученых в США. Пекин пообещал, что если такая практика будет продолжена, то эта же участь будет ждать американцев в Китае.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США.

Китайские официальные лица неоднократно и по нескольким каналам делали предупреждения представителям правительства США, в том числе через посольство США в Пекине.

"США должны прекратить преследование китайских ученых в американских судах, иначе американцы в Китае могут неожиданно оказаться нарушителями китайского законодательства", - говорится в заявлении.

Китай начал делать такие предупреждения этим летом после того, как в США были арестованы сразу несколько китайских ученых, посещавших американские университеты для проведения исследований. Вашингтон также обвинил их в уклонении от иммиграционных властей США.

Власти США с момента начала торговой войны с Китаем достаточно предвзято относятся к китайским ученым, работающим в американских университетах. Официальные лица США неоднократно обвиняли Китай в промышленном шпионаже и попытках кражи интеллектуальной собственности.

Ранее глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что Китай стремится стать единственной мировой сверхдержавой и прилагает для этого все усилия. А шпионаж и кражи с ее стороны являются крупнейшими долгосрочными угрозами для Соединенных Штатов.

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