Китай попередив США про можливі масові затримання американців

Фото: прапори США і Китаю (GettyImages)

Влада Китаю застерегла американських колег від політики затримання китайських вчених в США. Пекін пообіцяв, що якщо така практика буде продовжена, то ця ж доля чекатиме американців в Китаї.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на чиновників США.

Китайські офіційні особи неодноразово і по декількох каналах робили попередження представникам уряду США, у тому числі через посольство США в Пекіні.

"США мають припинити переслідування китайських вчених в американських судах, інакше американці в Китаї можуть несподівано виявитися порушниками китайського законодавства", - йдеться в заяві.

Китай почав робити такі попередження цього літа після того, як в США було заарештовано відразу кілька китайських вчених, які відвідували американські університети для проведення досліджень. Вашингтон також звинуватив їх в ухилянні від імміграційної влади США.

Влада США з моменту початку торговельної війни з Китаєм досить упереджено ставиться до китайських вчених, які працюють в американських університетах. Офіційні особи США неодноразово звинувачували Китай в промисловому шпигунстві і спробі крадіжки інтелектуальної власності.

Раніше глава Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що Китай прагне стати єдиною світовою наддержавою і докладає для цього всіх зусиль. А шпигунство і крадіжки з його боку є найбільшими довгостроковими загрозами для Сполучених Штатів.