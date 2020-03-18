Китай предложил Украине экстренную гуманитарную помощь, - Шмыгаль

Китай предложил Украине экстренную гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Глава правительства сообщил, что встретился с послом КНР в Украине Фань Сяньжуном. На встрече также присутствовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Во время разговора стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса.

"Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все страны должны консолидироваться и стать одной семьей. Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь", - отметил Шмыгаль.



Кроме прочего, стороны также обсудили торгово-экономическое сотрудничество между странами и договорились возобновить работу украинско-китайской межправительственной Комиссии.

Напомним, врачи Китая из города Ухань заявили, что европейские врачи повторяют их ошибки при борьбе с коронавирусом. Также сообщалось, что китайские ученые закончили клинические исследования противовирусного препарата "Фавілавір" (Favilavir), что борется с высокой температурой у пациентов с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, до конца текущей недели в Украине должен прибыть 1 миллион тестов для выявления коронавирус.