Китай запропонував Україні екстрену гуманітарну допомогу, - Шмигаль

Китай запропонував Україні екстрену гуманітарну допомогу у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Глава уряду повідомив, що зустрівся з послом КНР в Україні Фань Сяньжуном. На зустрічі також був присутній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Під час розмови сторони обговорили питання економічного співробітництва та боротьби обох країн з поширенням коронавірусу.

"Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися та стати однією родиною. Щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу", - зазначив Шмигаль.



Окрім іншого, сторони також обговорили торгівельно-економічну співпрацю між країнами та домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової Комісії.

Нагадаємо, лікарі Китаю з міста Ухань заявили, що європейські лікарі повторюють їх помилки при боротьбі з коронавірусом. Також повідомлялося, що китайські вчені закінчили клінічні дослідження противірусного препарату "Фавілавір" (Favilavir), що бореться з високою температурою у пацієнтів з COVID-19.

Як писало РБК-Україна, до кінця поточного тижня в Україну має прибути 1 мільйон тестів для виявлення коронавірусу.