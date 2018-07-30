Китай предложил Британии начать переговоры о торговой сделке после Brexit

Пекин и Лондон могут разработать новое соглашение о свободной торговле

Китай предлагает Великобритании начать переговоры о торговой сделке, которая может заработать после выхода страны из Европейского союза (Brexit). Об этом на брифинге в Пекине заявил британский министр иностранных дел Джереми Хант, передает Reuters.

В частности, Хант заявил, что Китай предложил начать переговоры по соглашению о свободной торговле после Brexit. В то же время китайские власти подтвердили, что отношения Пекина и Лондона останутся без изменений после выхода страны из Евросоюза.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она возглавит переговоры с Евросоюзом, а департамент по вопросам Brexit переключится на подготовку к выходу страны из блока.

"Я возглавлю переговоры с Европейским союзом, а министр по вопросам Brexit будет выступать в качестве моего представителя. Департамент по вопросам выхода из ЕС (DExEU) будет продолжать руководить всей подготовкой правительства к Brexit: внутренняя подготовка к обоим сценариям, как с соглашением, так и без соглашения, все необходимое законодательство и подготовка к переговорам с целью реализации деталей будущих отношений", - отметила Мэй.