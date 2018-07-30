Китай запропонував Британії почати переговори про торговельну угоду після Brexit

Пекін і Лондон можуть розробити нову угоду про вільну торгівлю

Китай пропонує Великобританії почати переговори про торговельну угоду, яка може запрацювати після виходу країни з Європейського союзу (Brexit). Про це на брифінгу в Пекіні заявив британський міністр закордонних справ Джеремі Хант, передає Reuters.

Зокрема, Хант заявив, що Китай запропонував почати переговори щодо угоди про вільну торгівлю після Brexit. У той же час китайська влада підтвердила, що відносини Пекіна і Лондона залишаться без змін після виходу країни з Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що вона очолить переговори з Євросоюзом, а департамент з питань Brexit переключиться на підготовку до виходу країни з блоку.

"Я очолю переговори з Європейським союзом, а міністр з питань Brexit буде виступати в якості мого представника. Департамент з питань виходу з ЄС (DExEU) буде продовжувати керувати всією підготовкою уряду до Brexit: внутрішня підготовка до обох сценаріїв, як з угодою, так і без угоди, все необхідне законодавство та підготовка до переговорів з метою реалізації деталей майбутніх відносин", - зазначила Мей.