Китай позначив на карті спірний з РФ острів своїм. Москва фактично промовчала

Китайський державний "Картографічний сервіс стандартних карт" 29 серпня представив комплект географічних карт на 2023 рік, де позначив територією КНР Великий Уссурійський острів на річці Амур.

Попри те, що згідно з договором між Росією і Китаєм від 2008 року, острів був розділений між двома країнами. Нова офіційна карта Китаю зазначає цілий острів як найсхіднішу точку китайської території. У пояснювальній записці підкреслюється, що "карта складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу".

Москва фактично промовчала

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков на щоденних брифінгах не виголосив жодного слова про ситуацію з картою на якій зображено, що стрів Уссурійський приєднався до території КНР. Так само промовчав і заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, який раніше погрожував ядерним апокаліпсисом усім, хто зазіхне на територіальну цілісність Росії.

Офіційний представник МЗС Марія Захарова лише через два дні наважилася прокоментувати карту, сказавши, що Москва і Пекін дотримуються єдиної позиції щодо того, що прикордонне питання між двома країнами остаточно вирішене.

"Врегулювання питання ознаменувала ратифікація у 2005 р. додаткової угоди про російсько-китайський державний кордон на його східній частині, відповідно до якої острів Великий Уссурійський було поділено між сторонами", - зазначила вона.

За словами дипломата, сторони мають розгалужену структуру взаємодії у сфері прикордонного співробітництва, ефективно функціонує спільна комісія з питань кордону, в рамках якої обговорюються всі відповідні питання.

Однак депутати Держдуми, які в особистих телеграм-каналах і в ефірі пропагандистського ТБ пропонували скидати ядерні бомби на недружні Росії країни в цьому випадку вирішили не реагувати на ситуацію.

Реакція інших сусідів Китаю

Китайська карта, яку регулярно публікують із 2006 року, викликала протести у низки азіатських держав. Філіппіни назвали її такою, що "порушує міжнародне право", через зарахування до юрисдикції КНР своїх територіальних вод у Південно-Китайському морі.

Протест висловило й МЗС Малайзії, яке також виявило, що його акваторії позначені на карті як китайські. Територією КНР виявився навіть індійський штат Аруначал-Прадеш, що викликало гнів в індійському МЗС.

"Ми заявили рішучий протест дипломатичними каналами через так звану "стандартну карту" Китаю, в якій закріплено претензії на території Індії", - заявив міністр закордонних справ Аріндам Бакчі.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.

Китай та Росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Зазначимо, що Штати неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.

До того ж Китай має вплив на РФ. Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.

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