Китай обозначил на карте спорный с РФ остров своим. Москва фактически промолчала

Китайский государственный "Картографический сервис стандартных карт" 29 августа представил комплект географических карт на 2023 год, где обозначил территорией КНР Большой Уссурийский остров на реке Амур.

Несмотря на то, что согласно договору между Россией и Китаем от 2008 года, остров был разделен между двумя странами. Новая официальная карта Китая отмечает целый остров как самую восточную точку китайской территории. В пояснительной записке подчеркивается, что "карта составлена в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира".

Москва фактически промолчала

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на ежедневных брифингах не произнес ни слова о ситуации с картой на которой изображено, что остров Уссурийский присоединился к территории КНР. Так же промолчал и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, который ранее угрожал ядерным апокалипсисом всем, кто посягнет на территориальную целостность России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова только через два дня набралась смелости прокомментировать карту, сказав, что Москва и Пекин придерживаются единой позиции о том, что пограничный вопрос между двумя странами окончательно решен.

"Урегулирование вопроса ознаменовала ратификация в 2005 г. дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был разделен между сторонами", - отметила она.

По словам дипломата, стороны имеют разветвленную структуру взаимодействия в сфере приграничного сотрудничества, эффективно функционирует совместная комиссия по вопросам границы, в рамках которой обсуждаются все соответствующие вопросы.

Однако депутаты Госдумы, которые в личных телеграм-каналах и в эфире пропагандистского ТВ предлагали сбрасывать ядерные бомбы на недружественные России страны в этом случае решили не реагировать на ситуацию.

Реакция других соседей Китая

Китайская карта, которая регулярно публикуется с 2006 года, вызвала протесты у ряда азиатских государств. Филиппины назвали ее "нарушающей международное право" из-за отнесения к юрисдикции КНР своих территориальных вод в Южно-Китайском море.

Протест выразил и МИД Малайзии, который также обнаружил, что его акватории обозначены на карте как китайские. Территорией КНР оказался даже индийский штат Аруначал-Прадеш, что вызвало гнев в индийском МИДе.

"Мы заявили решительный протест по дипломатическим каналам из-за так называемой "стандартной карты" Китая, в которой закреплены претензии на территории Индии", - заявил министр иностранных дел Ариндам Бакчи.

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против страны-агрессора.

Китай и Россия разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Отметим, что Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействия в уклонении от санкций.

К тому же Китай оказывает влияние на РФ. В частности, лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского диктатора Владимира Путина от ядерного удара по Украине.

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