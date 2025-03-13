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Китай посилив кампанію впливу на Тайвань, Тайбей готує контрзаходи

Четвер 13 березня 2025 11:07
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Китай посилив кампанію впливу на Тайвань, Тайбей готує контрзаходи Фотот: Лай Цінде, президент Тайваню (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай посилює свою кампанію впливу й проникнення на Тайвань. Тайбей вживатиме заходи для протидії спробам Пекіну "поглинути" острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Тайваню Лая Цінде, якого цитує Reuters.

Цінде звинуватив Пекін в активізації:

  • військових навчань;
  • торгових санкцій;
  • кампанії впливу на острів.

Під час виступу перед журналістами, президент Тайваню відзначив, що Пекін використовує тайванську демократію, щоб "поглинути" різних членів суспільства, організовані злочинні угруповання, представників ЗМІ, а також нинішніх й колишніх правоохоронців й військовослужбовців.

"Вони (Китай, - ред.) здійснюють такі дії, як розкол, руйнування і підривна діяльність зсередини нас", - заявив президент Тайваню.

Коментуючи заяву Цінде речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Мао Нін заявив, що "це не змінить того факту, що Тайвань є частиною Китаю, і не може змінити неминучу подію возз'єднання з батьківщиною".

Також посилаючись на урядові дані президент Тайваню розповів, що торік 64 людини були звинувачені в китайському шпигунстві, що втричі більше, ніж у 2021- му. За його словами, більшість з них - нинішні або колишні військові.

Цінде запропонував 17 правових, а також економічних контрзаходів, які включають суворий розгляд заявок на відвідування Тайваню або отримання дозволу на проживання китайськими громадянами, а також відновлення роботу військового суду.

Відносини між Китаєм та Тайванем

Відносини між Китаєм і Тайванем залишаються напруженими вже кілька десятиліть. Китай вважає Тайвань своєю провінцією і прагне до його возз’єднання, не виключаючи застосування сили.

Міжнародне співтовариство розділене щодо цього питання: більшість країн, включаючи ООН, офіційно визнають політику "єдиного Китаю", але багато хто підтримує Тайвань неформально.

Нагадаємо, що у жовтні китайський лідер Сі Цзіньпін оголосив Тайвань "недоторканною територією Китаю" і заявив про намір "возз'єднати" острів із комуністичною диктатурою КНР.

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