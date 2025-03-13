Китай усилил кампанию влияния на Тайвань, Тайбэй готовит контрмеры
Китай усиливает свою кампанию влияния и проникновения на Тайвань. Тайбэй будет принимать меры для противодействия попыткам Пекина "поглотить" остров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Тайваня Лая Цинде, которого цитирует Reuters.
Цинде обвинил Пекин в активизации:
- военных учений;
- торговых санкций;
- кампании влияния на остров.
Во время выступления перед журналистами, президент Тайваня отметил, что Пекин использует тайваньскую демократию, чтобы "поглотить" различных членов общества, организованные преступные группировки, представителей СМИ, а также нынешних и бывших правоохранителей и военнослужащих.
"Они (Китай, - ред.) осуществляют такие действия, как раскол, разрушение и подрывная деятельность изнутри нас", - заявил президент Тайваня.
Комментируя заявление Цинде представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мао Нин заявил, что "это не изменит того факта, что Тайвань является частью Китая, и не может изменить неизбежное событие воссоединения с родиной".
Также ссылаясь на правительственные данные президент Тайваня рассказал, что в прошлом году 64 человека были обвинены в китайском шпионаже, что втрое больше, чем в 2021-м. По его словам, большинство из них - нынешние или бывшие военные.
Цинде предложил 17 правовых, а также экономических контрмер, которые включают строгое рассмотрение заявок на посещение Тайваня или получение вида на жительство китайскими гражданами, а также возобновление работы военного суда.
Отношения между Китаем и Тайванем
Отношения между Китаем и Тайванем остаются напряжёнными уже несколько десятилетий. Китай считает Тайвань своей провинцией и стремится к его воссоединению, не исключая применения силы.
Международное сообщество разделено по этому вопросу: большинство стран, включая ООН, официально признают политику "единого Китая", но многие поддерживают Тайвань неформально.
Напомним, что в октябре китайский лидер Си Цзиньпин объявил Тайвань "неприкосновенной территорией Китая" и заявил о намерении "воссоединить" остров с коммунистической диктатурой КНР.
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