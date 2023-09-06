Китай пом'якшив свою позицію щодо України перед самітом G20, - Bloomberg

Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту G20. У минулому Китай зберігав нейтральну позицію щодо вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив не названий французький чиновник, пише Bloomberg.

За даними видання, к итайські чиновники, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20, зайняли більш м’який підхід до України порівняно з минулим роком.

Як повідомив французький чиновник, всі країни G-20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні. Однак з Росією ще потрібно знайти компроміс.

Варто зауважити, що Індія відмовилася засудити вторгнення Росії в Україну. При цьому, раніше у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що у Європейському Союзі вважають, що підготовлений Індією проект декларації щодо України, має бути доопрацьований.

Саміт G20 в Індії

Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня - там, серед іншого, мала відбутись зустріч Сі з Джо Байденом. Той заявив, що "розчарований" відмовою китайського колеги їхати на саміт.

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн. Організатори пояснили це тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

Варто зазначити, що не буде там і російського диктатора Володимира Путіна, замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.

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