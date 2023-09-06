Китай смягчил свою позицию по отношению к Украине перед саммитом G20, - Bloomberg

Китай смягчил свою позицию по поводу войны в Украине накануне саммита G20. В прошлом Китай сохранял нейтральную позицию по вторжению РФ в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил не названный французский чиновник, пишет Bloomberg.

По данным издания, китайские чиновники, участвующие в переговорах по заключительному коммюнике саммита G20, заняли более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом.

Как сообщил французский чиновник, все страны G-20 пришли к общему языку о войне в Украине. Однако с Россией еще предстоит найти компромисс.

Следует отметить, что Индия отказалась осудить вторжение России в Украину. При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что в Европейском Союзе считают, что подготовленный Индией проект декларации по Украине должен быть доработан.

Саммит G20 в Индии

Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября - там, среди прочего, должна была состояться встреча Си с Джо Байденом. Тот заявил, что "разочарован" отказом китайского коллеги ехать на саммит.

Украина не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран. Организаторы объяснили это тем, что такой формат якобы не создан для обсуждения проблем безопасности.

Следует отметить, что не будет там и российского диктатора Владимира Путина, вместо него РФ будет представлять глава российского МИДа Сергей Лавров.

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