Китай покупает российский газ с 50-процентной скидкой, - СМИ

Китай подписал соглашение, согласно которому до конца года будет покупать у России природный газ с 50-процентной скидкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Китай продолжает наращивать импорт российского природного газа, недавно добившись от оператора "Сахалин-2" 50-процентной скидки на топливо до конца года независимо от приобретенного объема.

В первом полугодии Китай импортировал на 29% больше российского сжиженного природного газа, чем в 2021 году, а в августе импорт увеличился до самого высокого значения с 2020 года. Это укрепило ее положение в качестве одного из крупнейших потребителей энергоресурсов России после вторжения в Украину.