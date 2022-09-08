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Китай покупает российский газ с 50-процентной скидкой, - СМИ

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Пекин, Четверг 08 сентября 2022 21:03
Китай покупает российский газ с 50-процентной скидкой, - СМИ Фото: Китай покупает российский газ с 50-процентной скидкой (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай подписал соглашение, согласно которому до конца года будет покупать у России природный газ с 50-процентной скидкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Китай продолжает наращивать импорт российского природного газа, недавно добившись от оператора "Сахалин-2" 50-процентной скидки на топливо до конца года независимо от приобретенного объема.

В первом полугодии Китай импортировал на 29% больше российского сжиженного природного газа, чем в 2021 году, а в августе импорт увеличился до самого высокого значения с 2020 года. Это укрепило ее положение в качестве одного из крупнейших потребителей энергоресурсов России после вторжения в Украину.

Ранее мы писали, что Европейская комиссия предложит предельную цену на российский газ наряду с мерами, включающими обязательное сокращение потребления электроэнергии в ЕС и ограничение доходов негазовых производителей электроэнергии.

Также сообщалось, что Россия может прекратить поставки газа и других энергоресурсов в Евросоюз, если Брюссель введет лимит цен.

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