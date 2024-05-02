Китай показал свой аналог гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (видео)

В Китае разработали аналог российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Власти КНР уже показали видео использования ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Как отмечает издание, ракета известна под индексом 2PZD-21. Впервые китайцы показали свою разработку в ноябре прошлого года во время международного авиашоу.

Chinese H-6K strategic bomber firing 2PZD-21 air-launched hypersonic anti-ship ballistic missile.



It's a variant of China's YJ-21 missile, which is capable of engaging both land and naval targets at hypersonic speeds.



2PZD-21 missile has a combat range exceeding 2,000 km. pic.twitter.com/I64OqHTxO2 — Clash Report (@clashreport) May 1, 2024

Власти Китая не раскрывают характеристики такой ракеты. На видео, которое они недавно обнародовали, можно заметить, как ракету сбрасывают с бомбардировщика H-6K.

Чем ракета похожа на "Кинжал"

Как пишет Defense Express, основой для 2PZD-21 стала тактическая баллистическая ракета, как и в случае с "Кинжалом".

При этом ракета использует активную радиолокационную головку, что позволяет использовать ее для ударов по кораблям.

Есть и отличия

По информации издания, ракета 2PZD-21 может запускаться при помощи дозвуковых бомбардировщиков.

В случае "Кинжала" такие носители не подходят. Обязательным условием для запуска ракеты является разгон носителя МиГ-31К до сверхзвуковых скоростей, после чего возможен пуск.