Китай показал свой аналог гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (видео)

Как отмечает издание, ракета известна под индексом 2PZD-21. Впервые китайцы показали свою разработку в ноябре прошлого года во время международного авиашоу.

Chinese H-6K strategic bomber firing 2PZD-21 air-launched hypersonic anti-ship ballistic missile.



It's a variant of China's YJ-21 missile, which is capable of engaging both land and naval targets at hypersonic speeds.



2PZD-21 missile has a combat range exceeding 2,000 km. pic.twitter.com/I64OqHTxO2