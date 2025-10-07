Китай планує створити транспортний літак, який конкуруватиме з військовими літаками США

Радикальна відмінність нового літака від існуючих - це те, що фюзеляж і крила зливаються в єдину поверхню, покращуючи аеродинаміку, зменшуючи опір повітря та збільшуючи внутрішній об'єм вантажу.

Згідно з описом, літак має на меті перевозити до 120 тонн корисного навантаження, з максимальною злітною вагою близько 470 тонн та дальністю польоту 6500 кілометрів (4000 миль) з повним завантаженням.

Літак рухатиметься зі швидкістю 0,85 Маха, що можна порівняти з такими великими транспортними літаками як американський C-5 Galaxy та український Ан-124 "Руслан".

Дослідники заявили, що мали на меті створити нове покоління транспортних літаків, здатних виконувати міжконтинентальні операції без дозаправки.

Стратегічний важкий транспортний літак такого масштабу дозволить Китаю швидко розгортати бронетехніку, ракетні пускові установки або механізовану піхоту в Індо-Тихоокеанському регіоні та, можливо, й за його межами.