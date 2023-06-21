Китай не підтримує Росію та тримає Путіна під контролем, - речник ЄС

Стано переконаний у тому, що Китай відіграє свою роль у розв'язаній Росією повномасштабній війні проти України. Європейський союз, зі свого боку, продовжує тиснути на Пекін, аби останній відповідав своїм заявам щодо захисту сучасного світу й світового порядку.

За словами речника ЄС, як партнер Китай дуже непрозорий, як, наприклад Сполучені Штати Америки.

"Адже, коли ви маєте справу з американцями, ви розумієте, хто вони такі, як поводяться. Ви розумієте їхні ідеї та порядок денний, якого вони дотримуються. І також зараз ми вже знаємо, що таке мати справи з росіянами. Бо раніше небагато країн ЄС дійсно розуміли, хто такий Путін і що таке Росія. На жаль, тоді більшість до нас не дослухалася", - додав Стано.

Стано зауважив, що Європейський союз не розуміє, що насправді замислив Китай й може лише припускати.

"Але факт залишається фактом - Китай, швидше за все, не підтримує Росію у військовому плані. Схоже на те, що Китай якимось чином тримає Путіна під контролем, не даючи йому підняти градус жорстокості чи скоїти ще більше жахіть, якщо в нього для цього є потенціал і можливості. Однак, це лише припущення. Ми схиляємося до думки, що, так, Китай відіграє свою роль", - пояснив речник ЄС.

Чим довше затягуватиметься війна, зауважив Стано, тим більше російський диктатор показуватиме справжнє обличчя агресії й тим більше Китай тиснутиме на нього.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Китай не підтримав Україну у війні проти Росії, як це зробили, наприклад, країни Заходу. Пекін дотримується нейтральної позиції й виступає проти тиску на країну-окупанта за допомогою санкцій.

Також нещодавно Китай заявив про намір виступи миротворцем у війні та оприлюднив так званий "мирний план", який складається з 12 пунктів. Пекін закликав до припинення вогню та мирних переговорів, але не говорив про вивід російських військ з України.