UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай підтримав намір Макрона представити мирний план щодо України та РФ

Фото: речник МЗС Китаю Ван Веньбінь (facebook.com/spoxwangwenbin)
Автор: Марія Кучерявець

У МЗС Китаю відреагували на ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо мирного плану, який передбачає переговори між Україною та РФ. Там заявили, що підтримують європейську сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Вана Веньбіня, якого цитує The Paper.

"Китай підтримує європейську сторону у сприянні якнайшвидшому відновленню мирних переговорів на основі власних фундаментальних і довгострокових інтересів, враховуючи обґрунтовані занепокоєння всіх сторін, а також розбудовуючи збалансовану, ефективну та стійку рамки європейської безпеки", - заявив Веньбінь.

За його словами, "позиція Китаю з українського питання завжди була зрозумілою", а документ із викладом позиції Китаю щодо політичного врегулювання щодо війни РФ проти України нібито "містить всебічне та систематичне роз'яснення".

Веньбінь додав, що під час візиту президента Макрона до Китаю глави двох держав провели докладний обмін думками з цього приводу.

"Як наголосив Сі Цзіньпін, панацеї для виходу із кризи не існує. Усі сторони повинні починати з себе, зміцнювати взаємну довіру та створити умови для припинення війни та мирних переговорів", - сказав представник китайського МЗС.

План Макрона

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до початку переговорів між Росією та Україною. І цьому, на його думку, може посприяти Пекін.

Французька стратегія передбачає переговори вже цього літа, "якщо все піде добре".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяМЗС УкраїниКитайЕммануель МакронПекин