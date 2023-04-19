Китай поддержал намерение Макрона представить мирный план по Украине и РФ

"Китай поддерживает европейскую сторону в содействии скорейшему возобновлению мирных переговоров на основе собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, учитывая обоснованные беспокойства всех сторон, а также развивая сбалансированную, эффективную и устойчивую рамки европейской безопасности", - заявил Вэньбинь.

По его словам, "позиция Китая по украинскому вопросу всегда была понятна", а документ с изложением позиции Китая касательно политического урегулирования в отношении войны РФ против Украины якобы "содержит всестороннее и систематическое разъяснение".

Вэньбинь добавил, что во время визита президента Макрона в Китай главы двух государств провели подробный обмен мнениями по этому поводу.

"Как подчеркнул Си Цзиньпин, панацеи по выходу из кризиса не существует. Все стороны должны начинать с себя, укреплять взаимное доверие и создать условия для прекращения войны и мирных переговоров", - сказал представитель китайского МИД.

План Макрона

Напомним, недавно стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к началу переговоров между Россией и Украиной. И этому, по его мнению, может помочь Пекин.

Французская стратегия предполагает переговоры уже этим летом, "если все пойдет хорошо".

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