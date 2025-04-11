Китай підняв мита для США до 125% і запропонував зупинитися

Китай підвищив мита на всі товари зі США з 84% до 125%. Зміни набули чинності 12 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Цей крок було зроблено після того, як президент Дональд Трамп підвищив мита США для Китаю до 145%.
Однак Міністерство фінансів КНР заявило, що якщо США продовжать запроваджувати додаткові мита на китайські товари, що експортуються в США, Китай проігнорує їх.
При цьому Китай закликав США зробити великий крок щодо скасування так званих "взаємних мит" і повністю виправити свою неправомірну практику.
Трамп розв'язав торговельну війну 2 квітня в "день визволення" Америки, встановивши мита на всі товари з Китаю на рівні 54%.
Відтоді Пекін відповідав симетрично, обіцяючи йти до кінця.
Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів. Однак він підвищив мита на китайський імпорт до 145%, ще більше загостривши конфронтацію між двома найбільшими економіками світу.
Мита понад 100% роблять будь-яку торгівлю між країнами безглуздою.
Побоювання рецесії через торгову війну між США і Китаєм призвели до падіння ринків США 10 квітня. Інвестори розпродають облігації США, а також американський долар. Втративши довіру до Вашингтона, інвестори купують такі валюти, як швейцарський франк, євро, єна, а також золото.