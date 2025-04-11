Китай поднял пошлины для США до 125% и предложил остановиться

Этот шаг был предпринят после того, как президент Дональд Трамп повысил пошлины США для Китая до 145%.

Однако Министерство финансов КНР заявило, что если США продолжат вводить дополнительные пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, Китай проигнорирует их.

При этом Китай призывал США сделать большой шаг по отмене так называемых "взаимных пошлин" и полностью исправить свою неправомерную практику.

Торговая война

Трамп развязал торговую войну 2 апреля в "день освобождения" Америки, установив пошлины на все товары из Китая на уровне 54%.

С тех пор Пекин отвечал симметрично, обещая идти до конца.

Трамп 9 апреля объявил о 90-дневной паузе в тарифах для крупнейших торговых партнеров. Однако он повысил пошлины на китайский импорт до 145%, еще больше обострив конфронтацию между двумя крупнейшими экономиками мира.

Пошлины свыше 100% делают любую торговлю между странами бессмысленной.