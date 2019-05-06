Китай может отменить торговые консультации в Вашингтоне из-за угроз Трампа

Китай рассматривает возможность отмены очередного раунда торгово-экономических консультаций с США, запланированного на этой неделе в Вашингтоне, из-за угрозы Дональда Трампа поднять пошлины на китайскую продукцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным собеседников издания, в Китае неприятно удивлены заявлением Трампа о повышении пошлин с 10% до 25% на китайскую продукцию общим объемом в 200 млрд долларов и не хотят вести переговоры в обстановке угроз и запугивания.

В качестве предостережения США Китай изучает вариант отмены поездки своей делегации в Вашингтон.

Отметим, на этой неделе должны возобновиться торговые переговоры между Китаем и США в Вашингтоне, и еще в пятницу Трамп заявлял, что переговоры идут хорошо.

Напомним, президент США Дональд Трамп в воскресенье, 5 мая, заявил о решении усилить давление на Китай для заключения торговой сделки и объявил, что намерен повысить тарифы на китайские товары до 25% в пятницу, 10 мая. Он также пообещал введение пошлин на еще больше товаров.