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Китай отменил штрафы за третьего ребенка. И будет стимулировать рождаемость

Автор: РБК-Украина

Государственный совет Китайской народной республики (КНР) отменил штрафы за рождение третьего ребенка в семье. Соответствующее решение сегодня было опубликовано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Сообщается, что в Киеве отменили штрафы и другие санкции за рождение третьего ребенка в семье. Кроме того, до 2025 года правительство подготовит меры по стимулированию рождаемости.

Решение окончательно разрешает семьям иметь троих детей и устанавливает вспомогательные меры для поощрения родов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Китай в 2015 году отказался от демографической политики "одна семья - один ребенок", которая была введена еще в 1979 году. В конце 2013 года часть ограничений была ослаблена, и двух детей было разрешено заводить тем семьям, в которых один из родителей был сам единственным ребенком в семье.

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Китайсемьярождаемость