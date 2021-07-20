Китай скасував штрафи за третю дитину. І стимулюватиме народжуваність

Державна рада Китайської народної республіки (КНР) скасувала штрафи за народження третьої дитини в сім'ї. Відповідне рішення сьогодні було опубліковано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Повідомляється, що в Києві скасували штрафи та інші санкції за народження третьої дитини в сім'ї. Крім того, до 2025 року уряд підготує заходи щодо стимулювання народжуваності.

Рішення остаточно дозволяє сім'ям мати трьох дітей і встановлює допоміжні заходи для заохочення пологів.