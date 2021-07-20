Китай скасував штрафи за третю дитину. І стимулюватиме народжуваність

Державна рада Китайської народної республіки (КНР) скасувала штрафи за народження третьої дитини в сім'ї. Відповідне рішення сьогодні було опубліковано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Повідомляється, що в Києві скасували штрафи та інші санкції за народження третьої дитини в сім'ї. Крім того, до 2025 року уряд підготує заходи щодо стимулювання народжуваності.
Рішення остаточно дозволяє сім'ям мати трьох дітей і встановлює допоміжні заходи для заохочення пологів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Китай в 2015 році відмовився від демографічної політики "одна сім'я - одна дитина", яка була введена ще в 1979 році. Наприкінці 2013 року частина обмежень була ослаблена, і двох дітей було дозволено заводити тим сім'ям, в яких один з батьків був сам єдиною дитиною в сім'ї.