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США продлят ограничительные меры относительно торговли с КНР

НовостиПолитика    29.05.2018 - 17:35
Фото: иллюстративное фото (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: иллюстративное фото (flickr.com/usembassykyiv)

До 15 июня Вашингтон обнародует перечень китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов, на которые будет наложен 25-процентную пошлину

Соединенные Штаты Америки (США) продолжат вводить ограничительные меры относительно торговли с Китайской Народной Республикой (КНДР). Об этом сообщает Reuters.

Так, к 15 июню Вашингтон обнародует перечень китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов, на которые будет наложена 25-процентная пошлина. Также США продолжат судебный процесс против Китая в Мировой организации торговли.

Отмечается, что также до конца июня США объявят ограничения на инвестиции и расширеный экспортный контроль над китайскими физическими и юридическими лицами, которые "связанные с приобретением важных индустриальных технологий".

Напомним, что ранее, 21 мая 2018 года, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США и Китай прекращают торговую войну.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНР, торговля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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