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Китай відмовиться від досягнутих угод з США у разі введення мит

НовиниЕкономіка    03.06.2018 - 12:59
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Китай і США досягли "позитивного прогресу" в переговорах щодо торгівлі

Китай відмовиться від досягнутих раніше торговельних угод з США в разі введення мит на китайські товари. Про це йдеться в заяві за підсумками переговорів між китайським віце-прем'єром Лю Хе і міністром торгівлі США Уїлбора Россом, передає Xinhua.

"Всі економічні і торговельні результати переговорів не набудуть чинності, якщо американська сторона введе якісь санкції, у тому числі підвищення тарифів", - йдеться в заяві Пекіна.

Також повідомляється, що сторони на переговорах досягли "позитивного прогресу", однак деякі деталі мають бути підтверджені обома сторонами. Передбачається, що підсумком діалогу Пекіна і Вашингтона стане запобігання торговельної війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США продовжать обмежувальні заходи щодо торгівлі з Китаєм. До 15 червня Вашингтон оприлюднить перелік китайських товарів на суму 50 млрд доларів, на які буде накладено 25-відсоткове мито.

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, торговля  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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