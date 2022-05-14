Китай отказался проводить футбольный Кубок Азии в 2023 году

Из-за ситуации с пандемией COVID-19 китайская сторона отказалась от проведения Кубка Азии в 2023 году. Финальный турнир перенесут в другую страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как заявила Азиатская футбольная конфедерация (АФК), Кубок Азии должен был пройти в 10 китайских городах с 16 июня по 16 июля следующего года.

"После переговоров с Китайской футбольной ассоциацией (CFA) Азиатская футбольная конфедерация была официально проинформирована CFA о том, что она не сможет принять у себя Кубок Азии по футболу 2023 года", - говорится в заявлении.

Решение о проведении турнира будет объявлено после того, как определится принимающая сторона. До этого организаторы отложили проведение Азиатских игр, которые должен был принять китайский Ханчжоу.