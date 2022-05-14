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Китай отказался проводить футбольный Кубок Азии в 2023 году

Фото: Кубок Азии в 2023 году пройдет не в Китае (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Из-за ситуации с пандемией COVID-19 китайская сторона отказалась от проведения Кубка Азии в 2023 году. Финальный турнир перенесут в другую страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила Азиатская футбольная конфедерация (АФК), Кубок Азии должен был пройти в 10 китайских городах с 16 июня по 16 июля следующего года.

"После переговоров с Китайской футбольной ассоциацией (CFA) Азиатская футбольная конфедерация была официально проинформирована CFA о том, что она не сможет принять у себя Кубок Азии по футболу 2023 года", - говорится в заявлении.

Решение о проведении турнира будет объявлено после того, как определится принимающая сторона. До этого организаторы отложили проведение Азиатских игр, которые должен был принять китайский Ханчжоу.

Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на фоне зафиксированных более полумиллиона случаев COVID-19 заявил, что его страна столкнулась с крупнейшим потрясением со времен независимости.

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