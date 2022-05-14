Китай відмовився проводити футбольний Кубок Азії в 2023 році

Через ситуацію з пандемією COVID-19 китайська сторона відмовилася від проведення Кубка Азії в 2023 році. Фінальний турнір перенесуть в іншу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявила Азіатська футбольна конфедерація (АФК), Кубок Азії повинен був пройти в 10 китайських містах з 16 червня по 16 липня наступного року.

"Після переговорів з Китайською футбольною асоціацією (CFA) Азіатська футбольна конфедерація була офіційно поінформована CFA про те, що вона не зможе прийняти у себе Кубок Азії з футболу 2023 року", - йдеться в заяві.

Рішення про проведення турніру буде оголошено після того, як визначиться приймаюча сторона. До цього організатори відклали проведення Азіатських ігор, які мав прийняти китайський Ханчжоу.