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Китай відмовився проводити футбольний Кубок Азії в 2023 році

Фото: Кубок Азії в 2023 році пройде не в Китаї (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Через ситуацію з пандемією COVID-19 китайська сторона відмовилася від проведення Кубка Азії в 2023 році. Фінальний турнір перенесуть в іншу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявила Азіатська футбольна конфедерація (АФК), Кубок Азії повинен був пройти в 10 китайських містах з 16 червня по 16 липня наступного року.

"Після переговорів з Китайською футбольною асоціацією (CFA) Азіатська футбольна конфедерація була офіційно поінформована CFA про те, що вона не зможе прийняти у себе Кубок Азії з футболу 2023 року", - йдеться в заяві.

Рішення про проведення турніру буде оголошено після того, як визначиться приймаюча сторона. До цього організатори відклали проведення Азіатських ігор, які мав прийняти китайський Ханчжоу.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на тлі зафіксованих понад півмільйона випадків COVID-19 заявив, що його країна зіткнулася з найбільшим потрясінням з часів незалежності.

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