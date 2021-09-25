Китай освободил обвиняемых в шпионаже канадцев

Канадцы, обвиненные китайскими властями в шпионаже, освобождены и направляются на родину. Об этом сообщил премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Трюдо сообщил, что канадский бизнесмен Майкл Спейвор и бывший сотрудник посольства Канады в Пекине Майкл Ковриг, которые были задержаны в Китае в конце 2018 года и обвинены китайскими властями в шпионаже, освобождены и направляются домой.

Самолет, на борту которого находятся Спейвор и Ковриг, уже покинул воздушное пространство Китая и прибудет в Канаду сегодня, 25 сентября.

Незадолго до выступления Трюдо канадские СМИ сообщили, что финансовый директор китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу также была отпущена на свободу и уже вылетела в Китай. Ее задержали в 2018 году в Ванкувере по подозрению в нарушении санкций США в отношении Ирана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал освобождение канадцев.

"Спейвор и Ковриг находились под стражей более двух с половиной лет", - отметил Блинкен.