Китай звільнив обвинувачених у шпигунстві канадців
Канадці, звинувачені китайською владою в шпигунстві, звільнені та направляються на батьківщину. Про це повідомив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Трюдо повідомив, що канадський бізнесмен Майкл Спейвор і колишній співробітник посольства Канади в Пекіні Майкл Ковріг, які були затримані в Китаї в кінці 2018 року і звинувачені китайською владою в шпигунстві, звільнені та направляються додому.
Літак, на борту якого знаходяться Спейвор і Ковриг, вже покинув повітряний простір Китаю і прибуде до Канади сьогодні, 25 вересня.
Незадовго до виступу Трюдо канадські ЗМІ повідомили, що фінансовий директор китайської компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу також була відпущена на свободу і вже вилетіла до Китаю. Її затримали у 2018 році у Ванкувері за підозрою в порушенні санкцій США щодо Ірану.
Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав звільнення канадців.
"Спейвор і Ковриг перебували під вартою понад два з половиною роки", - зазначив Блінкен.
Нагадаємо, що директор компанії Huawei Мен Ваньчжоу вийшла на свободу. Суд у Нью-Йорку дозволив їй укласти угоду з прокуратурою.