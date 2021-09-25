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Китай звільнив обвинувачених у шпигунстві канадців

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Канада, Субота 25 вересня 2021 17:07
Китай звільнив обвинувачених у шпигунстві канадців Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (instagram.com/justinpjtrudeau)
Автор: Наталья Скороход

Канадці, звинувачені китайською владою в шпигунстві, звільнені та направляються на батьківщину. Про це повідомив прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Трюдо повідомив, що канадський бізнесмен Майкл Спейвор і колишній співробітник посольства Канади в Пекіні Майкл Ковріг, які були затримані в Китаї в кінці 2018 року і звинувачені китайською владою в шпигунстві, звільнені та направляються додому.

Літак, на борту якого знаходяться Спейвор і Ковриг, вже покинув повітряний простір Китаю і прибуде до Канади сьогодні, 25 вересня.

Незадовго до виступу Трюдо канадські ЗМІ повідомили, що фінансовий директор китайської компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу також була відпущена на свободу і вже вилетіла до Китаю. Її затримали у 2018 році у Ванкувері за підозрою в порушенні санкцій США щодо Ірану.

Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав звільнення канадців.

"Спейвор і Ковриг перебували під вартою понад два з половиною роки", - зазначив Блінкен.

Нагадаємо, що директор компанії Huawei Мен Ваньчжоу вийшла на свободу. Суд у Нью-Йорку дозволив їй укласти угоду з прокуратурою.

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