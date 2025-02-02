Китай оспорит пошлины США и пригрозил ответить "контрмерами"
Китай собирается оспорить 10% пошлины, которые ввели США на китайские товары. Пекин пригрозил ответить Вашингтону "контрмерами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Channel NewsAsia.
Издание цитирует заявление Министерства торговли Китая. В ведомстве утверждают, что введение пошлин со стороны США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО).
Китай заявил, что решительно выступает против новых пошлин и пообещал принять соответствующие "контрмеры".
"В ответ на неправильные действия Соединенных Штатов Китай обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию и введет контрмеры для защиты собственных прав и интересов", - говорится в заявлении.
Министерство торговли Китая призвало США "исправить свои ошибочные действия, пойти на компромисс, признать свои проблемы, вести откровенные переговоры, укреплять сотрудничество и урегулировать разногласия на основе равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения".
Торговые пошлины Трампа
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом заявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров Канады, Мексики, Китая и стран ЕС.
В субботу, 1 февраля, Трамп приказал ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на товары из Китая, начиная со вторника. Экономисты считают, что таким шаг США может спровоцировать торговую войну.
Канада в ответ ввела 25% пошлины на американские товары.
Кроме того, Трамп пригрозил, что введет 100% тарифы для стран БРИКС, если они надумают создать собственную валюту для замены доллара. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.