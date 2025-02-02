ua en ru
Вс, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Китай оспорит пошлины США и пригрозил ответить "контрмерами"

Пекин, Воскресенье 02 февраля 2025 10:35
UA EN RU
Китай оспорит пошлины США и пригрозил ответить "контрмерами" Фото: Китай обжалует пошлины США через Всемирную торговую организацию (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай собирается оспорить 10% пошлины, которые ввели США на китайские товары. Пекин пригрозил ответить Вашингтону "контрмерами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Channel NewsAsia.

Издание цитирует заявление Министерства торговли Китая. В ведомстве утверждают, что введение пошлин со стороны США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Китай заявил, что решительно выступает против новых пошлин и пообещал принять соответствующие "контрмеры".

"В ответ на неправильные действия Соединенных Штатов Китай обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию и введет контрмеры для защиты собственных прав и интересов", - говорится в заявлении.

Министерство торговли Китая призвало США "исправить свои ошибочные действия, пойти на компромисс, признать свои проблемы, вести откровенные переговоры, укреплять сотрудничество и урегулировать разногласия на основе равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения".

Торговые пошлины Трампа

Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом заявил, что введет дополнительные пошлины на импорт товаров Канады, Мексики, Китая и стран ЕС.

В субботу, 1 февраля, Трамп приказал ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на товары из Китая, начиная со вторника. Экономисты считают, что таким шаг США может спровоцировать торговую войну.

Канада в ответ ввела 25% пошлины на американские товары.

Кроме того, Трамп пригрозил, что введет 100% тарифы для стран БРИКС, если они надумают создать собственную валюту для замены доллара. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Переговоры США с Россией без Украины - очень опасны для всех, - Зеленский
Переговоры США с Россией без Украины - очень опасны для всех, - Зеленский
DAILY
Марк Эллис, Международная ассоциация адвокатов: Путин не появится в Гааге в ближайшей перспективе
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Марк Эллис, Международная ассоциация адвокатов: Путин не появится в Гааге в ближайшей перспективе