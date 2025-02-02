Китай оспорит пошлины США и пригрозил ответить "контрмерами"

Китай собирается оспорить 10% пошлины, которые ввели США на китайские товары. Пекин пригрозил ответить Вашингтону "контрмерами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Channel NewsAsia.

Издание цитирует заявление Министерства торговли Китая. В ведомстве утверждают, что введение пошлин со стороны США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). Китай заявил, что решительно выступает против новых пошлин и пообещал принять соответствующие "контрмеры". "В ответ на неправильные действия Соединенных Штатов Китай обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию и введет контрмеры для защиты собственных прав и интересов", - говорится в заявлении. Министерство торговли Китая призвало США "исправить свои ошибочные действия, пойти на компромисс, признать свои проблемы, вести откровенные переговоры, укреплять сотрудничество и урегулировать разногласия на основе равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения".