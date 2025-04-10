Китай опустив юань до мінімуму з часів кризи 2008 року

Юань впав до рівнів, які востаннє спостерігалися під час світової фінансової кризи щодо долара.

Юань також впав до 15-місячного мінімуму по відношенню до кошика валют своїх торгових партнерів.

Ставки на зниження юаня зросли, оскільки Народний банк Китаю послабив свою базову ставку для підконтрольної валюти шостий день поспіль, що свідчить про бажання Пекіна поступово послаблювати валюту для підтримки експорту. Фіксована ставка обмежує внутрішню торгівлю юаня діапазоном 2% в обидва боки.

Стратегія Китаю

Для Китаю розумно прийняти стратегію поступового ослаблення фіксингу юаня, сказав Цзюй Ван, голова відділу валютних операцій і стратегії ставок у Китаї в BNP Paribas SA. "Це гарантувало б, що юань буде стабільно відставати від кошика, що є ефективним і не таким вже руйнівним способом управління тарифами".

Китай може переключити свою увагу на експорт до інших країн-торговельних партнерів, оскільки його торгова війна зі США не показує жодних ознак закінчення. Президент США Дональд Трамп підвищив мита для Китаю до 125%, навіть попри те, що він оголосив про 90-денну паузу на тарифи для десятків торгових партнерів. Це сталося після того, як Пекін запровадив 84%-ві мита на весь імпорт США, пообіцявши "боротися до кінця" проти мит США.

"Народний банк Китаю зберіг фіксований курс долара до юаня, щоб закріпити настрої, одночасно послабивши індекс кошика юаня, щоб підвищити конкурентоспроможність китайського експорту порівняно з торговельними партнерами за межами США", - сказав Кен Чунг, головний валютний стратег по Азії в Mizuho Bank Ltd.

Маніпуляції з валютою

Досі Китай утримався від проведення агресивної девальвації валюти, оскільки різке ослаблення юаня несе високі витрати, незважаючи на його потенційну підтримку експорту. Це може підірвати довіру до китайських активів.

Трамп уже звинуватив Китай у маніпулюванні своєю валютою з метою компенсації митних зборів, а міністр фінансів США Скотт Бессент назвав Китай найзліснішим порушником у міжнародній торговельній системі та заявив, що Пекіну не слід девальвувати свою валюту на тлі митних зборів.

"Значне знецінення юаня буде занадто тривожним для ринків і торгових партнерів Китаю, і ми не вважаємо такий результат імовірним", - сказав Вей Лян Чан, стратег DBS Bank.

"Китай може вважати за необхідне підтримувати доброзичливі відносини з торговельними партнерами на тлі дедалі більш фрагментованої глобальної торговельної системи".