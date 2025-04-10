Китай опустил юань до минимума со времен кризиса 2008 года

Юань упал до уровней, которые в последний раз наблюдались во время мирового финансового кризиса по отношению к доллару.

Юань также упал до 15-месячного минимума по отношению к корзине валют своих торговых партнеров.

Ставки на понижение юаня выросли, поскольку Народный банк Китая ослабил свою базовую ставку для подконтрольной валюты шестой день подряд, что свидетельствует о желании Пекина постепенно ослаблять валюту для поддержки экспорта. Фиксированная ставка ограничивает внутреннюю торговлю юаня диапазоном 2% в обе стороны.

Стратегия Китая

Для Китая разумно принять стратегию постепенного ослабления фиксинга юаня, сказал Цзюй Ван, глава отдела валютных операций и стратегии ставок в Китае в BNP Paribas SA. "Это гарантировало бы, что юань будет стабильно отставать от корзины, что является эффективным и не таким уж разрушительным способом управления тарифами".

Китай может переключить свое внимание на экспорт в другие страны-торговые партнеры, поскольку его торговая война с США не показывает никаких признаков окончания. Президент США Дональд Трамп повысил пошлины для Китая до 125%, даже несмотря на то, что он объявил о 90-дневной паузе на тарифы для десятков торговых партнеров. Это произошло после того, как Пекин ввел 84%-ные пошлины на весь импорт США, пообещав "бороться до конца" против пошлин США.

"Народный банк Китая сохранил фиксированный курс доллара к юаню, чтобы закрепить настроения, одновременно ослабив индекс корзины юаня, чтобы повысить конкурентоспособность китайского экспорта по сравнению с торговыми партнерами за пределами США", - сказал Кен Чунг, главный валютный стратег по Азии в Mizuho Bank Ltd.

Манипуляции с валютой

До сих пор Китай воздержался от проведения агрессивной девальвации валюты, поскольку резкое ослабление юаня несет высокие издержки, несмотря на его потенциальную поддержку экспорта. Это может подорвать доверие к китайским активам.

Трамп уже обвинил Китай в манипулировании своей валютой с целью компенсации пошлин, а министр финансов США Скотт Бессент назвал Китай самым злостным нарушителем в международной торговой системе и заявил, что Пекину не следует девальвировать свою валюту на фоне пошлин.

"Значительное обесценивание юаня будет слишком тревожным для рынков и торговых партнеров Китая, и мы не считаем такой исход вероятным", - сказал Вэй Лян Чан, стратег DBS Bank

"Китай может счесть необходимым поддерживать доброжелательные отношения с торговыми партнерами на фоне все более фрагментированной глобальной торговой системы".