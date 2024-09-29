Китай в ООН застеріг від "розширення поля битви" у війні Росії проти України

Міністр закордонних справ Китаю Ван І у суботу застеріг від "розширення поля битви" у війні Росії проти України. Він заявив, що уряд КНР, як і раніше, прихильний до човникової дипломатії та зусиль для досягнення закінчення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Він застеріг інші країни від "підливання олії у вогонь або використання ситуації з корисливою метою".

"Головний пріоритет - не розширювати поле бою... Китай має намір відігравати конструктивну роль", - сказав Ван І на щорічній зустрічі лідерів Генеральної Асамблеї ООН.

Держсекретар США Ентоні Блінкеннаголосив на сильному занепокоєнні США з приводу підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази в п'ятницю на переговорах з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Блінкен заявив, що розмови Пекіна про мир в Україні "не мають сенсу", тому що Китай "дозволяє своїм компаніям робити дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію".

The Times написала, що західні чиновники вважають, що вони мають докази таємних поставок Китаєм зброї до РФ.

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