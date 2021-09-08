Китай окажет Афганистану срочную помощь на 30 млн долларов

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин окажет срочную помощь захваченному талибами Афганистана. В пакет срочной помощи будут входить лекарства, вакцины и различное продовольствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу китайского МИДа .

"В связи с потребностями афганского народа наша страна окажет Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней (30 млн долларов - ред.)", - заявил китайский дипломат во время онлайн-встречи с главами МИД стран-соседей Афганистана.

Китай также готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые помогут улучшить условия жизни людей, а также поддержать восстановление Афганистана и его экономическое развитие, но только после того, как "Талибан" обеспечит безопасность в стране.