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Китай окажет Афганистану срочную помощь на 30 млн долларов

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин окажет срочную помощь захваченному талибами Афганистана. В пакет срочной помощи будут входить лекарства, вакцины и различное продовольствие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу китайского МИДа.

"В связи с потребностями афганского народа наша страна окажет Афганистану экстренную помощь на сумму 200 млн юаней (30 млн долларов - ред.)", - заявил китайский дипломат во время онлайн-встречи с главами МИД стран-соседей Афганистана.

Китай также готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые помогут улучшить условия жизни людей, а также поддержать восстановление Афганистана и его экономическое развитие, но только после того, как "Талибан" обеспечит безопасность в стране.

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