RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай надасть Афганістану термінову допомогу на 30 млн доларів

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін надасть термінову допомогу захопленому талібами Афганістану. У пакет термінової допомоги входитимуть ліки, вакцини та різне продовольство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу китайського МЗС.

"У зв'язку з потребами афганського народу наша країна надасть Афганістану екстрену допомогу на суму 200 млн юанів (30 млн доларів - ред.)", - заявив китайський дипломат під час онлайн-зустрічі з главами МЗС країн-сусідів Афганістану.

Китай також готовий допомогти Афганістану в реалізації проектів, які допоможуть поліпшити умови життя людей, а також підтримати відновлення Афганістану та його економічний розвиток, але тільки після того, як "Талібан" забезпечить безпеку в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
АфганистанКитай