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Китай обвинил США в войне России против Украины: в МИД ответили

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Китае считают, что США якобы виновны во вторжении России в Украину. Такие заявления являются политизацией войны со стороны Пекина.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"Ответственность за вооруженную агрессию против Украины несет только Российская Федерация, которая в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасса, а в феврале 2022 начала ничем не спровоцированную масштабную войну", - подчеркнул Николенко.

По его словам, санкции США против РФ, которые Китай называет "раздуванием огня", являются вынужденным шагом для того, чтобы не дать Кремлю продолжать войну и привлечь к ответственности за совершенные преступления.

"Рассчитываем, что Китай как ответственный член международного сообщества, последовательно отстаивающий принципы мира и уважения к международному праву, не будет политизировать вопросы агрессии России против Украины. Ожидаем, что вместо этого Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну и вернуться к уважению Устава ООН и международного права", - отметил спикер МИД.

Напомним, ранее спикер МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил США в начале войны России против Украины и заявил, что санкции Вашингтона против РФ "не основываются на международном праве и раздувают огонь конфликта".

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