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Китай звинуватив США у війні Росії проти України: у МЗС відповіли

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Китаї вважають, що США нібито винні у вторгненні Росії в Україну. Такі заяви є політизацією війни з боку Пекіна.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

"Відповідальність за збройну агресію проти України несе тільки Російська Федерація, яка в 2014 році окупувала Крим і частину Донбасу, а в лютому 2022 почала нічим не спровоковану масштабну війну", - підкреслив Ніколенко.

За його словами, санкції США проти РФ, які Китай називає "роздуванням вогню", є вимушеним кроком для того, щоб не дати Кремлю продовжувати війну і притягнути до відповідальності за скоєні злочини.

"Розраховуємо, що Китай як відповідальний член міжнародного співтовариства, який послідовно відстоює принципи миру і поваги до міжнародного права, не буде політизувати питання агресії Росії проти України. Очікуємо, що замість цього Пекін використовує свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну і повернутися до поваги Статуту ООН і міжнародного права", - зазначив речник МЗС.

Нагадаємо, раніше речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь звинуватив США у початку війни Росії проти України і заявив, що санкції Вашингтона проти РФ "не ґрунтуються на міжнародному праві і роздмухують вогонь конфлікту".

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