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Китай обнародовал новые фотографии Красной планеты: впечатляющие кадры

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Суббота 01 января 2022 13:53
Китай обнародовал новые фотографии Красной планеты: впечатляющие кадры Фото: Китай обнародовал новые фотографии Красной планеты (cnsa.gov.cn)
Автор: Сергей Пышкин

По случаю Нового года Китай опубликовал новые фотографии Красной планеты. Они были сделаны зондом "Тяньвэнь-1", который работает на планету с февраля 2021 года вместе с марсоходом"Чжуронг".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального космического управления Китая.

На кадрах можно увидеть орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1", поверхность Красной планеты и марсоход "Чжуронг", который фотографирует Марс.

Полярная ледяная поверхность Марса состоит из сухого и водяного льда. Также можно увидеть дюнное поле Олимпия и в целом рельеф планеты.

Управление отмечает, что орбитальный аппарат и марсоход работают нормально и находятся в хорошем состоянии.

Фото: Китай обнародовал новые фотографии Красной планеты (cnsa.gov.cn)

"Тяньвэнь-1", со своей стороны, работает уже в течение 526 дней на расстоянии 350 километров от Земли. Задержка сигнала между ним и учеными равна около 19,5 минут. Марсоход проработал на Красной планете 225 марсианских дней (продолжительность суток - 24 часа и 37 минут). За все время миссии он преодолел около 1,4 км

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