Китай оприлюднив нові фотографії Червоної планети: вражаючі кадри

З нагоди Нового року Китай опублікував нові світлини Червоної планети. Вони буль зроблені зондом "Тяньвень-1", який працює на планету з лютого 2021 року разом із марсоходом "Чжуронг".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного космічного управління Китаю.

На кадрах можна побачити орбітальний апарат “Тяньвень-1”, поверхню Червоної планети й марсохід "Чжуронг", який фотографує Марс.

Полярна крижана поверхня Марсу складається із сухого й водяного льоду. Також можна побачити дюнне поле Олімпія та загалом рельєф планети.

Управління відзначає, що орбітальний апарат й марсохід працюють нормально та перебувають у хорошому стані.

Фото: Китай оприлюднив нові фотографії Червоної планети (cnsa.gov.cn)

"Тяньвень-1", зі свого боку, працює вже протягом 526 днів на відстані 350 кілометрів від Землі. Затримка сигналу між ним й вченими дорівнює близько 19,5 хвилин. Натомість марсохід пропрацював на Червоній планеті 225 марсіанських днів (тривалість доби - 24 години й 37 хвилин). За увесь час місії він подолав близько 1,4 км.