ru ua
Сб, 01 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Китай оприлюднив нові фотографії Червоної планети: вражаючі кадри

Новость на русском →
Субота 01 січня 2022 13:53
Китай оприлюднив нові фотографії Червоної планети: вражаючі кадри Фото: Китай оприлюднив нові фотографії Червоної планети (cnsa.gov.cn)
Автор: Сергій Пишкін

З нагоди Нового року Китай опублікував нові світлини Червоної планети. Вони буль зроблені зондом "Тяньвень-1", який працює на планету з лютого 2021 року разом із марсоходом "Чжуронг".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного космічного управління Китаю.

На кадрах можна побачити орбітальний апарат “Тяньвень-1”, поверхню Червоної планети й марсохід "Чжуронг", який фотографує Марс.

Полярна крижана поверхня Марсу складається із сухого й водяного льоду. Також можна побачити дюнне поле Олімпія та загалом рельєф планети.

Управління відзначає, що орбітальний апарат й марсохід працюють нормально та перебувають у хорошому стані.

Фото: Китай оприлюднив нові фотографії Червоної планети (cnsa.gov.cn)

"Тяньвень-1", зі свого боку, працює вже протягом 526 днів на відстані 350 кілометрів від Землі. Затримка сигналу між ним й вченими дорівнює близько 19,5 хвилин. Натомість марсохід пропрацював на Червоній планеті 225 марсіанських днів (тривалість доби - 24 години й 37 хвилин). За увесь час місії він подолав близько 1,4 км.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Центри вакцинації припинили роботу: коли відновлять
Центри вакцинації припинили роботу: коли відновлять
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році