Китай ограничил экспорт комплектующих для дронов: что вошло в список
В Китае 18 ноября вступили в силу новые правила экспортного контроля, охватывающие часть комплектующих, используемых в производстве российских ударных беспилотников.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.
По его словам, в Офисе президента Украины сопоставили подконтрольные товары с некоторыми китайскими компонентами, содержащимися в российских ударных беспилотниках "Герань", ракетах и разведывательных дронах.
Под контроль подпадают, в частности:
- реактивные двигатели с тягой от 400 ньютонов и другие двигатели для дронов мощностью более 16 кВт;
- радиомодули с выходной мощностью от 30 дБм или возможностью управления более чем десятью беспилотниками;
- мощные бесколлекторные электродвигатели;
- регуляторы оборотов двигателей
В то же время, ряд китайских комплектующих, которые Россия использует в производстве дронов, не подпадают под ограничения. Среди них:
- 16-канальная противопомеховая CRPA-антенна из "Герань-2" с китайскими модулями и модулем позиционирования Unicore UC9810 - под ограничение попала только технология, а не само оборудование;
- навигационные модули;
- камеры на подвесе и сервоприводы;
- двигатель из дрона "Пародия" мощностью около 4 кВт;
- LTE-модемы;
- микросхемы, преобразователи питания, реле, разъемы десятков китайских производителей в Геранях, Х-101 и Искандерах.
"То есть больше не попало, чем попало. Следим за потенциальным применением контроля к тому, что подпадает", - отметил Власюк.
По его словам, Киев передал "максимально подробную информацию" о каждом китайском компоненте в российском оружии: фото, маркировку, данные о производителе.
"Меньше китайских компонентов в российских дронах - скорее наступление мира", - подчеркнул уполномоченный президента.
Напомним, в российских дронах, ежедневно атакующих Украину, часто находят компоненты китайского производства.
Ранее ГУР обнародовало данные о 20 единицах иностранного технологического оборудования, которое россия использует для производства ударных беспилотников "Герань" в особой экономической зоне "Алабуга".
В перечне – токарные, фрезерные и сверлильные станки, обрабатывающие центры, промышленные работы, автоматические установщики компонентов, паяльные работы и другое оборудование.
Также сообщалось, что государственная компания Китая Jilin Chemical Fiber Group могла поставить России материалы , необходимые для создания сотен дронов-камикадзе. Причем эти поставки были замаскированы.
речь идет о продукции производителей из Китая, Германии, Японии, Швейцарии и Ирана.