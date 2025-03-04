Китай обіцяє вжити заходів у відповідь проти США через тарифи Трампа

"Китай неодноразово заявляв, що односторонні мита США порушують правила Світової організації торгівлі та підривають багатосторонню торговельну систему. Такі заходи не розв'яжуть проблеми (США - ред.), а натомість завдадуть шкоди китайсько-американській економічній і торговельній співпраці та порушать регулярну міжнародну торгівлю", - заявили в міністерстві.

Крім того, там додали, що закликають США "негайно скасувати" односторонні тарифні заходи, які є "нерозумними і необґрунтованими, що завдають шкоди один одному".

Очікується, що мито в розмірі 20% (до цього було 10%) набуде чинності о 05:01 за Гринвічем (о 07:01 за київським часом). Цей тариф Білий дім вважає відповіддю на бездіяльність Китаю щодо потоків наркотиків, зокрема, фентанілу. Однак у Китаї повторюють свою позицію про те, що адміністрація Трампа намагається "перекласти провину" і "залякати" Пекін щодо потоків цієї наркотичної речовини.

У понеділок газета Global Times повідомила, що Китай у відповідь узяв під приціл американські сільськогосподарські та продовольчі товари, плануючи запровадити низку тарифних і нетарифних заходів.