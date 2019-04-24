Китай в обход запрета использует американские спутники, - WSJ

Китай получил несколько американских космических спутников гражданского назначения в обход запрета и применял их для обеспечения связи солдат Народно-освободительной армии, распространения государственных сообщений и усиления полиции. Об этом свидетельствуют источники и корпоративные отчеты, передает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, добиться получения девяти спутников Китай смог с помощью сети офшоров и владельцев спутников.

Среди замешанных в упомянутой схеме издание называет компанию Boeing и инвестфонд Carlyle Group.

Причем чиновники и представители отрасли, которых опросило издание, заявили, что Китай использует американские спутники уже много лет.

Связующим звеном между Китаем и американскими спутниками журналисты называют гонконгскую компанию Asia Satellite Telecommunications Co. (AsiaSat) - власти Китая через корпорацию Citic и инвестфонд Carlyle Group вместе владеют 75% этой компании.

Отметим, американским компаниям запрещено продавать Китаю спутники, однако, так как Вашингтон считает Гонконг независящим от Пекина, AsiaSat может приобретать космические аппараты - таким образом гонконгская фирма, предоставляющая услуги связи, получила группу из девяти спутников на орбите, созданных Boeing, SSL и Maxar Technologies.

Напомним, 12 апреля ракета Falcon Heavy компании SpaceX Илона Маска стартовала с космодрома в штате Флорида и успешно вывела на орбиту саудовский спутник Arabsat-6A.