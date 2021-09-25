Китай научился вырабатывать крахмал из углекислого газа

Китайские ученые научились вырабатывать крахмал из углекислого газа. Это позволит переключить производство крахмала на промышленное производство, а также открыть новый технический маршрут для синтеза сложных молекул из углекислого газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Академии наук Китая .

Ученые Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии разработали хемоферментную систему, в которой крахмал создается с помощью 11 основных реакций. По данным ученых, такая технология позволяет производить крахмал с эффективностью, в 8,5 раз превышающей биосинтез крахмала в кукурузе.

"Если общая стоимость процесса может быть снижена до уровня, экономически сопоставимого с сельскохозяйственными посадками в будущем, ожидается, что это сэкономит более 90% обрабатываемых земель и ресурсов пресной воды", - заявил один из авторов исследования.

Также изготовление крахмала из углекислого газа может помочь избежать негативного воздействия на окружающую среду пестицидов и удобрений, а также сформировать устойчивое общество, основанное на биотехнологиях.