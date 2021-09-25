ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Китай навчився виробляти крохмаль з вуглекислого газу

Новость на русском →
Китай, Субота 25 вересня 2021 10:13
Китай навчився виробляти крохмаль з вуглекислого газу Фото: у Китаї крохмаль виробили з вуглекислого газу (flickr.com/cookthink)
Автор: Дмитро Левицький

Китайські вчені навчилися виробляти крохмаль з вуглекислого газу. Це дозволить переключити виробництво крохмалю на промислове виробництво, а також відкрити новий технічний маршрут для синтезу складних молекул з вуглекислого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Академії наук Китаю.

Вчені Тяньцзіньського інституту промислової біотехнології розробили хемоферментну систему, в якій крохмаль створюється за допомогою 11 основних реакцій. За даними вчених, така технологія дозволяє виробляти крохмаль з ефективністю, що у 8,5 разів перевищує біосинтез крохмалю в кукурудзі.

"Якщо загальна вартість процесу може бути знижена до рівня, економічно порівнянного з сільськогосподарськими посадками в майбутньому, очікується, що це заощадить понад 90% оброблюваних земель і ресурсів прісної води", - заявив один з авторів дослідження.

Також вироблення крохмалю з вуглекислого газу може допомогти уникнути негативного впливу на навколишнє середовище пестицидів і добрив, а також сформувати стійке суспільство, засноване на біотехнологіях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Кримське питання наочно демонструє, що ООН потрібні зміни, - Кулеба
Кримське питання наочно демонструє, що ООН потрібні зміни, - Кулеба
DAILY
"Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом