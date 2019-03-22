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США могут продать Тайваню 60 истребителей F-16

Новости » Политика    22.03.2019 - 06:53
США могут продать Тайваню 60 истребителей F-16
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

У Трампа в конфиденциальном порядке дали согласие на сделку

Советники президента США Дональда Трампа призвали Тайвань подать официальный запрос на покупку более 60 истребителей F-16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, администрация Трампа в конфиденциальном порядке дала согласие на проведение этой сделки.

Отмечено, что запрос последовал за администрацией после того, как США отклонили предыдущий запрос Тайваня на более современный F-35 от Lockheed.

Вместе с тем, Тайвань уже подавал заявку на покупку истребителей в этом месяце, в США они должны быть оформлены как официальные предложения Пентагона и Госдепартамента. В течение 30 дней сделку могут разрешить или заблокировать.

Напомним, ранее сообщалось, что истребитель Dassault Mirage 2000 Военно-воздушных сил Тайваня упал в море возле одного из островов.

Так, 7 ноября истребитель покинул авиабазу для учебной миссии. Около 18:43 он пролетал на расстоянии 74 км от портового города Цзилун, когда вдруг исчез с радаров, и связь с пилотом оборвалась.

РБК-Укриана писало, что в горах Гумма в Японии в среду, 8 ноября, разбился вертолет. В результате аварии четыре человека погибли.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиистребителиТайвань
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